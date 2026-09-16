Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lukrative Swatch (I)-Anlage?
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16.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247,10 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hat, hat nun 40,469 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 027,52 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,72 Prozent.
Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Brian A. Jackson / Shutterstock.com