SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 247,10 CHF. Wer vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hat, hat nun 40,469 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 173,65 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7 027,52 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 29,72 Prozent.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at