SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 325,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,308 Swatch (I)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,75 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 03.02.2026 auf 184,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,25 Prozent.

Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at