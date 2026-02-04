Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentable Swatch (I)-Anlage?
|
04.02.2026 10:04:58
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 325,10 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,308 Swatch (I)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 56,75 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 03.02.2026 auf 184,50 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 43,25 Prozent.
Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)
|
30.01.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aktien Schweiz etwas fester - Swatch mit Kurssprung (Dow Jones)
|
30.01.26
|Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Swatch shares jump on forecast of ‘very strong’ growth in 2026 (Financial Times)
|
30.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
21.01.26
|SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)