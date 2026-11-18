Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Swatch (I)-Investment im Blick
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet
Am 18.11.2021 wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 296,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Swatch (I)-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33,784 Swatch (I)-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (I)-Aktie auf 188,45 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 366,55 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,33 Prozent verringert.
Swatch (I) wurde am Markt mit 9,92 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: SFIO CRACHO / Shutterstock.com
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