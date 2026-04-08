Swatch Aktie

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WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Rentables Swatch (I)-Investment? 08.04.2026 10:03:55

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie gebracht.

Am 08.04.2021 wurde das Swatch (I)-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Swatch (I)-Anteile bei 276,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,362 Swatch (I)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.04.2026 gerechnet (174,05 CHF), wäre die Investition nun 62,92 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 37,08 Prozent eingebüßt.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,17 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com

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24.09.24 Swatch Sell UBS AG
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