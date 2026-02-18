Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühes Investment 18.02.2026 10:04:02

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 344,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,011 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 5 725,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 197,35 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,75 Prozent verringert.

Swatch (I) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

mehr Nachrichten