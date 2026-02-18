SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 10 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 344,70 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 29,011 Swatch (I)-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 17.02.2026 5 725,27 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 197,35 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,75 Prozent verringert.

Swatch (I) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at