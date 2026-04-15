Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Lohnendes Swatch (I)-Investment?
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15.04.2026 10:04:18
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (I)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Swatch (I)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 333,10 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Swatch (I)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,002 Swatch (I)-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.04.2026 560,19 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 186,60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 43,98 Prozent verringert.
Am Markt war Swatch (I) jüngst 9,59 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: TZIDO SUN / Shutterstock.com
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