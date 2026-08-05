Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentabler Swatch (I)-Einstieg?
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05.08.2026 10:03:52
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Swatch (I)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Swatch (I)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 252,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (I)-Aktie investiert, befänden sich nun 39,651 Swatch (I)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.08.2026 auf 186,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 398,89 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 7 398,89 CHF, was einer negativen Performance von 26,01 Prozent entspricht.
Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9,44 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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