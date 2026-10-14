Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Performance unter der Lupe
|
14.10.2026 10:05:04
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 225,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,443 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,63 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 13.10.2026 auf 177,55 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,37 Prozent.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Nachrichten zu Swatch (I)
Analysen zu Swatch (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|192,00
|0,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.