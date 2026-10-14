Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:05:04

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swatch (I)-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 225,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,443 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 78,63 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 13.10.2026 auf 177,55 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -21,37 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

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