Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Swatch (I)-Anlage? 01.07.2026 10:04:13

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren angefallen

SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Swatch (I)-Aktie statt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Anteile betrug an diesem Tag 319,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,313 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 30.06.2026 gerechnet (197,60 CHF), wäre die Investition nun 61,85 CHF wert. Damit wäre die Investition 38,15 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 10,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Who is Danny / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swatch (I)

mehr Nachrichten