Swatch Aktie
WKN: 865126 / ISIN: CH0012255151
|Rentables Swatch (I)-Investment?
|
23.09.2026 10:03:49
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers betrug an diesem Tag 256,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,390 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 176,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,80 CHF wert. Mit einer Performance von -31,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: TZIDO SUN / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swatch (I)
Analysen zu Swatch (I)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (I)
|191,10
|1,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.