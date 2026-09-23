SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Swatch (I)-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde das Swatch (I)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers betrug an diesem Tag 256,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,390 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 22.09.2026 auf 176,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,80 CHF wert. Mit einer Performance von -31,20 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Swatch (I)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at