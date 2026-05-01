Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Langfristige Performance 01.05.2026 10:03:56

SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde die Swatch (N)-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 28,66 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 348,918 Swatch (N)-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.04.2026 auf 36,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 630,84 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 26,31 Prozent gleich.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,88 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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