Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Lukratives Swatch (N)-Investment?
|
03.04.2026 10:03:38
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingefahren
Die Swatch (N)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers betrug an diesem Tag 27,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 36,036 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 273,51 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 02.04.2026 auf 35,34 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 27,35 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1,84 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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