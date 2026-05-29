Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Rentable Swatch (N)-Investition?
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swatch (N)-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 28,14 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 3,554 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 149,25 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 28.05.2026 auf 42,00 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 49,25 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Swatch (N) einen Börsenwert von 2,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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