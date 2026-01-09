SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swatch (N)-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Swatch (N)-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Swatch (N)-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 30,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 32,680 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Swatch (N)-Aktien wären am 08.01.2026 1 162,09 CHF wert, da der Schlussstand 35,56 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 16,21 Prozent.

Swatch (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 1,85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at