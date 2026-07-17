Swatch Aktie

Swatch für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Swatch (N)-Anlage 17.07.2026 10:03:58

SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die Swatch (N)-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (N)-Aktie 52,15 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 19,175 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.07.2026 auf 41,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 786,19 CHF wert. Mit einer Performance von -21,38 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,16 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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