Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Swatch (N)-Investment
|
30.01.2026 10:03:53
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swatch (N)-Anteile bei 67,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,738 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 29.01.2026 479,59 CHF wert, da der Schlussstand 32,54 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 479,59 CHF entspricht einer negativen Performance von 52,04 Prozent.
Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Swatch (N)
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (N)
|35,68
|-0,28%
