SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swatch (N)-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swatch (N)-Anteile bei 67,85 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,738 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 29.01.2026 479,59 CHF wert, da der Schlussstand 32,54 CHF betrug. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 479,59 CHF entspricht einer negativen Performance von 52,04 Prozent.

Alle Swatch (N)-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at