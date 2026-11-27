Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Swatch (N)-Anlage
|
27.11.2026 10:03:44
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,40 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,840 Swatch (N)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 7 528,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,45 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,71 Prozent.
Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swatch (N)
|
10:03
|SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
25.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
20.11.26
|SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.26
|Verluste in Zürich: SPI liegt am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
13.11.26
|SPI-Wert Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
10.11.26
|Börse Zürich in Grün: SPI steigt zum Start (finanzen.at)
|
09.11.26
|Montagshandel in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
Analysen zu Swatch (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swatch (N)
|43,95
|2,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.