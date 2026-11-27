Wer vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,40 CHF. Bei einem Swatch (N)-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 190,840 Swatch (N)-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2026 7 528,63 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 39,45 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,71 Prozent.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 1,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at