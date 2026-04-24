SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,75 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 15,444 Swatch (N)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 569,88 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 23.04.2026 auf 36,90 CHF belief. Das kommt einer Abnahme um 43,01 Prozent gleich.

Jüngst verzeichnete Swatch (N) eine Marktkapitalisierung von 1,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at