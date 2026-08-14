SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swatch (N)-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 53,05 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hat, hat nun 188,501 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2026 auf 38,45 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 247,88 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 7 247,88 CHF, was einer negativen Performance von 27,52 Prozent entspricht.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,97 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at