Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Lohnender Swatch (N)-Einstieg?
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05.06.2026 10:03:53
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,95 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 20,020 Swatch (N)-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 826,83 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 04.06.2026 auf 41,30 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 17,32 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 2,17 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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