SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (N)-Einstiegs gewesen.

Das Swatch (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,85 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 1,791 Swatch (N)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.06.2026 auf 41,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74,66 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,34 Prozent.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at