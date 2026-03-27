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WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Swatch (N)-Investment im Blick 27.03.2026 10:05:09

SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 10 Jahren wurde die Swatch (N)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (N)-Aktie 64,50 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,550 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 34,74 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 53,86 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 46,14 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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