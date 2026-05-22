SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (N) gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Swatch (N)-Aktie bei 57,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 172,712 Swatch (N)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 856,65 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 21.05.2026 auf 39,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31,43 Prozent vermindert.

Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at