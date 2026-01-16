SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Swatch (N)-Investment gewesen.

Swatch (N)-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (N)-Aktie bei 55,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swatch (N)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 181,488 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 468,24 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 15.01.2026 auf 35,64 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 6 468,24 CHF entspricht einer negativen Performance von 35,32 Prozent.

Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,90 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at