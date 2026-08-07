SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swatch (N)-Aktien verlieren können.

Am 07.08.2021 wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 58,70 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 17,036 Swatch (N)-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 637,99 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 06.08.2026 auf 37,45 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 36,20 Prozent.

Insgesamt war Swatch (N) zuletzt 1,91 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at