Swatch Aktie

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WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144

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Swatch (N)-Performance 30.10.2026 10:03:36

SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Swatch (N)-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 48,64 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 20,559 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2026 691,82 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 33,65 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 30,82 Prozent.

Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 1,75 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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