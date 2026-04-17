SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Swatch (N)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 54,30 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,842 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 16.04.2026 68,14 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37,00 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 31,86 Prozent verkleinert.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 1,88 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at