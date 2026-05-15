Swatch Aktie
WKN: 871110 / ISIN: CH0012255144
|Lukrative Swatch (N)-Anlage?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 56,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hat, hat nun 17,606 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.05.2026 auf 39,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 698,94 CHF wert. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 698,94 CHF entspricht einer negativen Performance von 30,11 Prozent.
Am Markt war Swatch (N) jüngst 2,06 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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