SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel wäre ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr heute wert

Wer vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Swatch (N)-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 35,30 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 283,286 Swatch (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swatch (N)-Aktie auf 35,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 957,51 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 0,42 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swatch (N) einen Börsenwert von 1,78 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at