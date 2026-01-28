SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.

Am 28.01.2016 wurden Swiss Prime Site-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 77,98 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 128,243 Swiss Prime Site-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 27.01.2026 16 235,56 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,36 Prozent angezogen.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at