Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Lukrative Swiss Prime Site-Investition?
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12.08.2026 10:04:01
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren eingefahren
Am 12.08.2016 wurde die Swiss Prime Site-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 87,92 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,137 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145,82 CHF wert. Damit wäre die Investition um 45,82 Prozent gestiegen.
Der Marktwert von Swiss Prime Site betrug jüngst 10,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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