Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Swiss Prime Site-Performance im Blick
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08.07.2026 10:03:40
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 92,13 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,854 Swiss Prime Site-Anteilen. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Anteile wären am 07.07.2026 1 411,02 CHF wert, da der Schlussstand 130,00 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 41,10 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site bezifferte sich zuletzt auf 10,44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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