SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Swiss Prime Site-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 80,61 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,241 Swiss Prime Site-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 173,55 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 24.02.2026 auf 139,90 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 73,55 Prozent angewachsen.

Swiss Prime Site wurde am Markt mit 11,12 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at