Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Rentables Swiss Prime Site-Investment?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 80,90 CHF. Wer vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 12,361 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 676,12 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 24.03.2026 auf 135,60 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 67,61 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site bezifferte sich zuletzt auf 10,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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