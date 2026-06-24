Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Swiss Prime Site-Investment
|
24.06.2026 10:03:49
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 24.06.2025 wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Prime Site-Anteile bei 119,50 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Swiss Prime Site-Papier investiert hätte, befänden sich nun 83,682 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 132,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 054,39 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +10,54 Prozent.
Swiss Prime Site markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,55 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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