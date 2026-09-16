SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 16.09.2025 wurde die Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Prime Site-Anteile bei 109,40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 91,408 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Papiere wären am 15.09.2026 11 526,51 CHF wert, da der Schlussstand 126,10 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent zugenommen.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,07 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at