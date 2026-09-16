Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Langfristige Investition
|
16.09.2026 10:03:41
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 16.09.2025 wurde die Swiss Prime Site-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swiss Prime Site-Anteile bei 109,40 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investierten, hätten nun 91,408 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Papiere wären am 15.09.2026 11 526,51 CHF wert, da der Schlussstand 126,10 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 15,27 Prozent zugenommen.
Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,07 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!