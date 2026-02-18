SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Prime Site-Aktie an diesem Tag bei 86,04 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,222 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers auf 139,70 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 236,19 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 62,36 Prozent.

Am Markt war Swiss Prime Site jüngst 11,05 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at