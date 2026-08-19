SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 19.08.2025 wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 112,10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,921 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 1 124,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 126,00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 12,40 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Swiss Prime Site einen Börsenwert von 10,20 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at