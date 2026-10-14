Swiss Prime Site Aktie

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WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 10:05:04

SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Swiss Prime Site-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Prime Site-Papier an diesem Tag bei 112,20 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 0,891 Swiss Prime Site-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 120,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,13 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,13 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Swiss Prime Site zuletzt 9,69 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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