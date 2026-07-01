SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Prime Site-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2023 wurde das Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Swiss Prime Site-Anteile letztlich bei 77,65 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,288 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Prime Site-Aktien wären am 30.06.2026 169,86 CHF wert, da der Schlussstand 131,90 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 69,86 Prozent erhöht.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,69 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at