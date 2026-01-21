Swiss Prime Site Aktie

Swiss Prime Site-Anlage unter der Lupe 21.01.2026 10:04:21

SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Prime Site-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swiss Prime Site-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 84,67 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,811 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 20.01.2026 auf 125,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 477,55 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 47,75 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Swiss Prime Site eine Börsenbewertung in Höhe von 10,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

