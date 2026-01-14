SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Prime Site-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 83,80 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hat, hat nun 1,193 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 145,82 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 13.01.2026 auf 122,20 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 45,82 Prozent vermehrt.

Am Markt war Swiss Prime Site jüngst 10,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at