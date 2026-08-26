SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 83,60 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Swiss Prime Site-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 119,617 Swiss Prime Site-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 128,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 358,85 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53,59 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Swiss Prime Site betrug jüngst 10,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at