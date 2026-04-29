SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Swiss Prime Site-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Swiss Prime Site-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug an diesem Tag 114,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,871 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,94 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 28.04.2026 auf 135,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,94 Prozent erhöht.

Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at