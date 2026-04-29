Swiss Prime Site Aktie
WKN: 927016 / ISIN: CH0008038389
|Langfristige Anlage
|
29.04.2026 10:03:44
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Prime Site-Investment von vor einem Jahr verdient
Swiss Prime Site-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Prime Site-Papiers betrug an diesem Tag 114,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,871 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,94 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Papiers am 28.04.2026 auf 135,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 17,94 Prozent erhöht.
Alle Swiss Prime Site-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,71 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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