SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Swiss Prime Site-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Prime Site-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 77,35 CHF. Bei einem Swiss Prime Site-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,293 Swiss Prime Site-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 178,02 CHF, da sich der Wert eines Swiss Prime Site-Anteils am 07.04.2026 auf 137,70 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,02 Prozent angezogen.

Swiss Prime Site wurde jüngst mit einem Börsenwert von 11,10 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at