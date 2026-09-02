SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Prime Site von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Swiss Prime Site-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Prime Site-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Prime Site-Papier an diesem Tag bei 96,75 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,034 Swiss Prime Site-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.09.2026 auf 124,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,79 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 28,79 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Swiss Prime Site einen Börsenwert von 10,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at