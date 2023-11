SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 01.11.2013 wurden Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,12 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 89,559 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien wären am 31.10.2023 8,96 CHF wert, da der Schlussstand 0,10 CHF betrug. Das entspricht einem Minus von 91,04 Prozent.

Jüngst verzeichnete Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eine Marktkapitalisierung von 290,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

