SPI-Papier Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) von vor 10 Jahren angefallen

Vor Jahren in Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,12 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8 955,919 Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 743,34 CHF, da sich der Wert eines Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach)-Papiers am 23.01.2024 auf 0,08 CHF belief. Damit wäre die Investition 92,57 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete Swiss Steel (ex Schmolz + Bickenbach) eine Marktkapitalisierung von 277,77 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at