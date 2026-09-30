SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 30.09.2016 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swisscom-Papier bei 461,70 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 21,659 Swisscom-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 13 807,67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 637,50 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,08 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich jüngst auf 33,10 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at