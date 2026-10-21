Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Profitables Swisscom-Investment?
|
21.10.2026 10:03:28
SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swisscom-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 543,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in Swisscom-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,389 Swisscom-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 12 311,51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 669,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23,12 Prozent angewachsen.
Swisscom wurde am Markt mit 34,80 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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